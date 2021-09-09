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الخميس، 09-09-2021 11:23 ص

الحكومة : إجراءات مشددة لمن لم يتلقى لقاح كورونا

دودين لوغو 2


الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم مجلس الوزراء المهندس صخر دودين إن إجراءات تخفيفية سيكون لمن تلقى جرعتي اللقاح، أي حاملو "سند أخضر"، في الوقت الذي ستكون هنالك إجراءات تقييدية جديدة لمن لم يحصل على المطعوم أو لم يجرِ فحص (PCR) سلبي النتيجة، أي حاملو "سند أحمر".اضافة اعلان


وأضاف دودين خلال تصريحات صحفية أن لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تدرس اتخاذ إجراءات حكومية جديدة، مؤكدا أن اللجنة سترفع توصياتها التي من المرجح الإعلان عنها الأسبوع المقبل؛ وذلك في إطار وصول الأردن إلى المرحلة الثالثة من خطة الصيف الأمن في الأول من شهر أيلول.

 




 

 


 

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