الحكومة : إعفاء المكلّفين من 100% من الغرامات المستحقّة عليهم

الوكيل الإخباري- لفت وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين، أن وزارتي الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).

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وتابع " في محور الإجراءات التخفيفية سيتم العمل على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وسيتمّ منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع".

وأوضح دودين ، أنه سيتم الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م.

كما أعلن إعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي.

وقال " سيتم إعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021م.

وأردف قائلا "ستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض"

"تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021م.. وسيتمّ تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة من قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة".

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