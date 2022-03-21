الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، أنَّ الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدِّفاع، بهدف تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتَّزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وأوضح الشّبول، في تصريحات صحفيَّة، أنَّ تعديل أوامر الدِّفاع يأتي بناء على توصيات اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة الأوبئة، خلال اجتماعها الذي عُقِد أمس الأحد.



وقال إن التَّعديلات تشمل، إلغاء التَّباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكِمامة، وإلغاء إلزاميَّة إرتداء الكِمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بسند أخضر وارتداء الكِمامات في تجمُّعات الأماكن المغلقة.