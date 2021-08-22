الحكومة : إلغاء كافة أشكال الحظر مطلع أيلول

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثالثة من الإجراءات التخفيفية في مواجهة وباء كورونا، وذلك في الأول من أيلول المقبل، والتي تستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

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و بشأن وقف العمل بقانون الدفاع، وأوامر الدفاع قال المهندس دودين " ليس الآن"، مبينا بالنسبة لأوامر الدفاع فإن الجائحة لم تنته لا في الاردن ولا في المنطقة ولا في العالم ، وبالتالي العمل به سيبقى مستمرا، ومن المبكر الآن الغاؤه.



وأشار دودين إلى أنه لا بد من تكثيف حملة المطاعيم بجرعتيها، مؤكدا على أنها طوق النجاة من هذه الجائحة.

