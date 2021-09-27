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الإثنين، 27-09-2021 12:24 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الاخباري-قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الرابع من شهر أيلول الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثالث.

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وحسب بيان وصل "الوكيل الاخباري" ان البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 705.4 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 696 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 726.2 دولار للطن مقابل 716 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، وسجل الديزل سعراً بلغ  617.3 دولار للطن مقابل 604.1 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 648.4 دولار للطن مقابل 632 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6%. 

من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 445.8 دولار للطن الى 453.4 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 1.7%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعرا بلغ 75.3 دولار للبرميل مقابل 73.9 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

 

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