الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الاخباري-قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الرابع من شهر أيلول الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثالث.

اضافة اعلان

وحسب بيان وصل "الوكيل الاخباري" ان البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 705.4 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 696 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 726.2 دولار للطن مقابل 716 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، وسجل الديزل سعراً بلغ 617.3 دولار للطن مقابل 604.1 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل الكاز سعراً بلغ 648.4 دولار للطن مقابل 632 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.



من جهة أخرى ارتفع سعر زيت الوقود من 445.8 دولار للطن الى 453.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.7%.



في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول عند 665 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 656.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعرا بلغ 75.3 دولار للبرميل مقابل 73.9 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة