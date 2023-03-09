الحكومة: ارتفاع السولار والبنزين بنوعيه وانخفاض الكاز عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن مُعدل سعر البنزين بنوعيه والسولار قد ارتفع عالميا، فيما انخفض الكاز والغاز البترولي المسال.

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وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية أن (بنزين اوكتان 90) قد ارتفع خلال الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، بنسبة 0.6%، كما ارتفع ( بنزين اوكتان 95) بنسبة 0.9%.



وأشارت إلى أن سعر السولار ارتفع بنسبة بلغت 0.5% حيث وصل سعر الطن إلى 778.1 دولار، فيما انخفض سعر الكاز بنسبة بلغت 1.5% ووصل سعر الطن 815.5 دولار .



وبينت الوزارة أن الغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 7% ليصل سعر الطن إلى 735 دولار.



وارتفع معدل سعر خام برنت ليصبح 84.7 دولاراً للبرميل وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%.

