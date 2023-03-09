الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

“مواصلتي” تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 09-03-2023 10:49 ص

الحكومة: ارتفاع السولار والبنزين بنوعيه وانخفاض الكاز عالمياً

2202324141727518744522


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن مُعدل سعر البنزين بنوعيه والسولار قد ارتفع عالميا، فيما انخفض الكاز والغاز البترولي المسال. 

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية أن (بنزين اوكتان 90) قد ارتفع خلال الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، بنسبة 0.6%، كما ارتفع ( بنزين اوكتان 95) بنسبة 0.9%.


وأشارت إلى أن سعر السولار ارتفع بنسبة بلغت 0.5% حيث وصل سعر الطن إلى 778.1 دولار، فيما انخفض سعر الكاز بنسبة بلغت 1.5% ووصل سعر الطن 815.5 دولار .


وبينت الوزارة أن الغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 7% ليصل سعر الطن إلى 735 دولار.


وارتفع معدل سعر خام برنت ليصبح 84.7 دولاراً للبرميل وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Shail-1-1

“مواصلتي” تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

1678358370710

مستشفى الجامعة يجري عملية ورم غضروفي بتقنية التبريد

202012291848491000U

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

6051970ba31fd

55 مليون دولار مساعدات أميركية غذائية للاجئين السوريين في الأردن

WhatsApp Image 2023-03-09 at 1.09.10 PM

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2023-03-09 at 12.59.38 PM

وزير المياه يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أخبار متعلقة
r

الموافقة على 2200 عداد منزلي لشحن المركبات الكهربائية

752fc15a-987

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

1619167

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

60560cc429cae

4 عطاءات لتوفير 410 آلاف وحدة انارة موفرة للطاقة في شوارع المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

63ff2cad6c33a

مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وجامعة الحسين التقنية