الحكومة: استثناءات اخذ اللقاح تسري على من لديه موانع حقيقية

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن استثناءات أخذ مطعوم كورونا تسري على من لديه موانع حقيقية من تلقي المطعوم.

اضافة اعلان



وأضاف تحت قبة البرلمان، الخميس، أن الاستثناءات تصدر بناء على مقتضيات طبية، حيث يوجد معالجات لهذه الحالات الفردية وهذا أمر مأخوذ بالحسبان ضمن أمر الدفاع 35.



بدوره، أشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى تشكيل لجنة في الوزارة تتكون من عدد من المختصين للنظر في الاستثناءات، مؤكدا أن الحالات التي يصدر فيها استثناء نادرة جدا.



وأوضح في مداخلة له خلال جلسة النواب اليوم، أنه يتم بحث الحالات من قبل اللجنة، وأن كل من لديه استثناء محدد عليه تقديم طلب للجنة في الوزارة ليتم دراسته.