الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

تهنئة فارس يوسف الدويكات

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

الهند.. البرق قتل 907 أشخاص عام 2022

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

الأربعاء، 07-12-2022 09:31 م

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

1220226165142792775145


الوكيل الاخباري - قال وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مساء اليوم الاربعاء ، إنه تم التواصل يوم الاحد الماضي مع النقابة وبعض المعتصمين، وجرى عقد اجتماع لبحث المطالب.

وأضاف أبو السمن في تصريحات للتلفزيون الأردني، أنه تم الاجتماع مع قطاع هيئة قطاع النقل البري المعنية بالتواصل مع جميع قطاعات النقل، والتباحث بما يخص المعتصمين ومطلبهم .

وأشار إلى أن "النقابة أبلغت بفض الاعتصام وتفاجئنا بعدم وجود اتفاق بين النقابة والمعتصمين وما زالوا متوقفين عن العمل والنقابة هي الجهة الرسمية التي يتم التعامل معها ولا نستطيع ان نتواصل مع الافراد .

 وتابع ابو السمن ان الحكومة بذلت جهود في التواصل مع المعتصمين لحل المشاكل وديا بالنسبة لقطاع الشاحنات ولم يعودوا للعمل مثل ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ونقابة الشاحنات لبحث أي اقتراحات واي مشاكل للقطاع . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

88

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

wwwww

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

w

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

11202217141610842675459

رئيس المجلس القضائي يستقبل نظيره العراقي والوفد المرافق له

1220227121442867281665

السفارة المغربية توجه رسالة للاردنيين - صورة

أخبار متعلقة
666

وزير النقل : ارتفاع أسعار المحروقات جعل مطالب أصحاب الشاحنات "شبه منطقية"

ww

نحو 3 ملايين دينار خسائر سنوية للبريد الأردني

920224194220197197902

العضايلة يترأس وفد الأردن المشارك في المؤتمر العربي للمياه

11202221115452890239059

ندوة تناقش إدراة المخاطر والأمن السيبراني

w

المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا