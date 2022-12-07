الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

الوكيل الاخباري - قال وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مساء اليوم الاربعاء ، إنه تم التواصل يوم الاحد الماضي مع النقابة وبعض المعتصمين، وجرى عقد اجتماع لبحث المطالب.



وأضاف أبو السمن في تصريحات للتلفزيون الأردني، أنه تم الاجتماع مع قطاع هيئة قطاع النقل البري المعنية بالتواصل مع جميع قطاعات النقل، والتباحث بما يخص المعتصمين ومطلبهم .



وأشار إلى أن "النقابة أبلغت بفض الاعتصام وتفاجئنا بعدم وجود اتفاق بين النقابة والمعتصمين وما زالوا متوقفين عن العمل والنقابة هي الجهة الرسمية التي يتم التعامل معها ولا نستطيع ان نتواصل مع الافراد .



وتابع ابو السمن ان الحكومة بذلت جهود في التواصل مع المعتصمين لحل المشاكل وديا بالنسبة لقطاع الشاحنات ولم يعودوا للعمل مثل ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ونقابة الشاحنات لبحث أي اقتراحات واي مشاكل للقطاع .

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