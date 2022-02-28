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الإثنين، 28-02-2022 04:33 م

الحكومة : استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن الهدف من الإجراءات التخفيفية للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ العمل بها يوم غد الثلاثاء، هو العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، خصوصاً مع بدء انحسار الموجة الحالية التي تمر بها المملكة.
 
وأشار الشبول إلى أهمية استمرار الحملات التوعوية لحث المواطنين والمقيمين على تلقي مطاعيم كورونا، للمضي قدماً نحو المزيد من الإجراءات التخفيفية، في حال لم تحدث أية موجات جديدة من الوباء خلال الفترة المقبلة.

وقال الشبول إن التجربة العالمية في التعامل مع الوباء بعد مرور عامين أثبتت أن السبيل الأنجع لمواجهته هو المطاعيم، لافتا إلى أن الأردن مقبل على إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان خلال الشهر المقبل، إضافة إلى مناسبات دينية ، إلى جانب موسم سياحي واعد خلال الربيع والصيف.

كما أشار الشبول إلى أن حملات الأردن للتطعيم ضد كورونا نجحت في تحصين نسبة عالية من الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق من الأردنيين، مؤكدا أهمية التوسع في الفئات المستهدفة في حملات التطعيم ضد كورونا لتشمل الفئة العمرية من 5 إلى 17 عاما.

ولفت خلال الاجتماع، الذي حضره مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات وعدد من العاملين على تصميم وتنفيذ الحملات التوعوية، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية التي تستهدف العمالة الوافدة واللاجئين السوريين والفئات العمرية دون 18 عاما، لأن نسبة تلقي المطاعيم لدى هذه الفئات تعد متدنية جداً.

وأكد الشبول أن استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه ضرورة ملحة، لما يوفره من غطاء قانوني يمكن الحكومة من دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وحماية العاملين في القطاع الخاص واستدامة وظائفهم، والاستمرار في الحث على تلقي مطاعيم كورونا، إضافة إلى الاستعداد للتعامل مع أي انتكاسة وبائية - لا قدر الله-.

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