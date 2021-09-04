الحكومة : اعطاء جرعة لقاح كورونا ثالثة لهؤلاء المواطنين اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُعلن وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بأحد الامراض التالية، وتدعوهم للتوجه إلى أحد مراكز التطعيم التالية، اعتباراً من يوم الأحد2021/9/5، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 عصراً .
ملاحظة: يرجى إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:
-مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج
- مرضى زراعة الأعضاء.
- مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.
- عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.
- المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.
- مرضى غسيل الكلى.
- أمراض المناعة الذاتية مثل:
- التهاب المفاصل الرئوي.
- الحمى الذئابية.
- التصلب اللويحي.
- الصدفية.
- السكر من النوع الاول.
- متلازمة غيلان باري.
- بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).
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