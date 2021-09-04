الحكومة : اعطاء جرعة لقاح كورونا ثالثة لهؤلاء المواطنين اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُعلن وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بأحد الامراض التالية، وتدعوهم للتوجه إلى أحد مراكز التطعيم التالية، اعتباراً من يوم الأحد2021/9/5، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 عصراً .



ملاحظة: يرجى إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:



-مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج

- مرضى زراعة الأعضاء.

- مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.

- عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.

- المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.

- مرضى غسيل الكلى.

- أمراض المناعة الذاتية مثل:

- التهاب المفاصل الرئوي.

- الحمى الذئابية.

- التصلب اللويحي.

- الصدفية.

- السكر من النوع الاول.

- متلازمة غيلان باري.

- بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

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