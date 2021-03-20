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السبت، 20-03-2021 09:34 ص

عمّان تستضيف اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية

الحكومة: الأردن حريص على تعزيز العلاقات مع مصر

مصر
علما الأردن ومصر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ ٢٩ هذا الأسبوع، مؤكداً ترحيب الحكومة بزيارة رئيس الوزراء المصري المترأس لوفد بلاده المشارك في الاجتماعات.

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وقال دودين، في بيان صحفيّ نُشر اليوم، وصل "الوكيل الإخباري " إن البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر شباط الماضي ولقائه بنظيره المصريّ الدكتور مصطفى مدبولي.


وأكّد أن عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين وحرصهما المتبادل على الاستمرار بجهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.


وتنطلق الاجتماعات اليوم السبت على مستوى الفرق الفنيّة من كلا البلدين وعلى مدار يومين يتم فيها تناول الجوانب الفنية للملفات والقطاعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، والتي ستعقد على المستوى الوزاريّ يوم الاثنين قبل أن تلتقي اللجنة العليا المشتركة يوم الثّلاثاء برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين.


وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة، استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، جرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.


وعلى صعيدٍ متصل، قال دودين إن المملكة ستستضيف يوم الأربعاء المقبل اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ بين الأردن ومصر والعراق، وبما يحقق التكامل المنشود بين البلدان الشقيقة الثلاثة تنفيذاً لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها.


وتأتي هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري القطاعي المشترك استمراراً لسلسلة من الجهود والاجتماعات السابقة التي استضافتها الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية وبوتيرة متواصلة، والتي استهدفت تعزيز التكامل والبناء على الجوامع لتكون أنموذجاً في العمل العربي المشترك.

 

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