الحكومة: الأردن من أهم الدول المُصدرة لكفاءات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الاثنين، إن الأردن أصبح من أهم الدول المصدِّرة للكفاءات المؤهلة في الحقول المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف الشمالي خلال افتتاحه أعمال الندوة المشتركة التي نظمتها السفارة الكورية في عمان بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول حاضر ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة والتي تأتي احتفالاً بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الأردنية الكورية.



وأكّد أن العلاقات الأردنية-الكورية اتسمت منذ انطلاقها دبلوماسياً في سنة 1962 برغبة مشتركة بالتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وما لبثت أن تجسدت في تبادل ثقافي وتعليمي ومشروعات كورية في المملكة خاصة في مجال الطاقة والاتصالات والمياه وتمكين الشباب والمجتمعات.

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وأكد أهمية تنظيم هذه الندوة كونها تشكل ومثيلاتُها فرصة لتبادل الخبرات حول جوانب تعظيم الاستفادة من المنافع الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال وصياغة الرؤى والتوصيات لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.