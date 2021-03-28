الحكومة : الأردن وصل لمستويات مقلقة من انتشار الوباء وفي مرحلة خطرة



الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الأحد، إن الأردن شهد خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا، ما يعني وصول الأردن إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.وذكر أن المعطيات تؤكد أن الأردن ما زال في مرحلة خطرة، تتطلّب أعلى درجات الحذر والالتزام.وأشار إلى تجاوز الأردن حاجز المئة وفاة يومياً بين المصابين بالفيروس، وقرابة 10 آلاف إصابة ونسبة 20% من الفحوص الإيجابية.وأوضح أن عدد المصابين الداخلين إلى المستشفيات يوميّاً يفوق عدد الخارجين منها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى الضعف؛ وهو ما يزيد من حجم الضغط على المستشفيات، ويرهق القطاع الطبّي.وقال إن الحكومة تعمل بجدّ واجتهاد من أجل حماية صحّة المواطنين وسلامتهم، التي هي على رأس أولويّات الحكومة، وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.