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الأربعاء، 09-03-2022 01:41 م

الحكومة: الأردن ينأى بنفسه عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إنه سيكون هناك لقاءات وفعاليات رياضية وثقافية واجتماعية عديدة على مستوى المحافظات في شهر رمضان المبارك.

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وأكد الشبول خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، استمرار العمل بقانون الدفاع خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن مدينتي إربد ومادبا ستكونان محورا للثقافة والسياحة خلال الفترة المقبلة.


وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال الشبول إن الأردن ينأى بنفسه عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من تأثره اللاحق بارتفاع الأسعار الناجمة عنها.


ولفت إلى أن الحكومة ثبتت أسعار المحروقات في شهري شباط الماضي وآذار الحالي سعيا منها للتخفيف عن المواطن.


وتابع: سوف يتم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في الأول من شهر نيسان المقبل، وسينعكس ذلك إيجابا على المواطن.


على صعيد آخر، أعلن الشبول أن هناك إجراءات حكومية قريبا ستنعكس إيجابا على الصحف.


 




 

 


 

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