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الإثنين، 20-12-2021 11:58 ص

الحكومة: الإغلاقات أرهقت الاقتصاد الأردني

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس أن سرعة التعافي الاقتصادي في الأردن وفتح المزيد من القطاعات تعتمد على قدرتنا في السيطرة على الجائحة.

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وقال العسعس، خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة لعام 2022، الاثنين، إن اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثارا سلبية عميقة أرهقت الاقتصاد الأردني.

 

وأضاف أن الحكومة تمكنت من تنفيذ استراتيجية الانفتاح الموضوعة بدقة متناهية بعد دخول الأردن الموجة الثانية، وبدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر في الربع الثاني لعام 2021 في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي.

 




 

 


 

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