الحكومة : الاعلان عن اجراءات تخفيفية خلال أيام

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن الحكومة جاءت بظرف استثنائي وهو ما تطلب أن تكون حكومة مهمات، وهو ما تطلب منها زيادة قدرات السعة السريرية للمستشفيات نتيجة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.وأضاف خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة أن الحكومة قامت ومن خلال لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية الجهات الرقابية بالتعاقد على بناء 4 مستشفيات ميدانية، اضافة للمستشفيات التي تقوم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي باقامتها، والتعاقد الحكومي مع جهات خاصة لاستئجار مستشفى.وأشار إلى الحكومة وحتى نهاية العام المقبل ستعلن عن اجراءات تخفيفية متدرجة خلال أيام، وستكون قابلة للقياس، وبالامكان العودة عنها أو التوسع بها تبعاً للوضع الوبائي.ورفض العايد الكشف عن الاجراءات التخفيفية التي سيتم اعلانها.