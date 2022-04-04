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الإثنين، 04-04-2022 02:53 م

الحكومة: الاموال المُتحصلة من تعرفة الكهرباء الجديدة لن تدخل الخزينة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن المبالغ التي سوف تتحصل من التعرفة الكهربائية لن تذهب إلى الخزينة، وستذهب فقط إلى القطاعات الإنتاجية.

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وأكد الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أن من يستهلك أقل من 600 كيلو واط  لن يتأثر، ومن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط سوف تزيد الفاتورة لديه بقيمة 10.34 دينار بحد أقصى.


ودعا من تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء لديه أكثر من 112 ديناراً إلى عدم التسجيل على المنصة، مشيراً إلى أن الفرق سيكون بسيطاً. 

 

وقال إنه وصل عدد العدادات التي سجلت على المنصة ومن ضمنها عدادات الخدمات إلى مليون و780 الف عداد. 

 




 

 


 

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