الحكومة: الانتهاء من بناء 21 مشروعاً مدرسياً و166 قيد التنفيذ

الوكيل الإخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العام الحالي "أعمال 21 مشروعا لإنشاء مدارس وإضافات صفية"، وفق ما أفادت الوزارة في بيان الأربعاء.

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وقالت الوزارة، إنّ عمل المشاريع يأتي "إيمانا بدور الوزارة التنموي الفعال في تخفيف العبء على المدارس وسد جزء من الاحتياجات المتزايدة في وزارة التربية والتعليم ولكونها الذراع الحكومي الفني المعني بإنشاء ومتابعة المشاريع الحكومية".

وأضافت، أنه "تم الانتهاء من أعمال إنشاء 18 مدرسة متكاملة بمساحة إجمالية بلغت نحو 52 ألف متر مربع"، فيما عملت الوزارة على "إنشاء 3 إضافات صفية بمساحة إجمالية بلغت نحو 5 آلاف متر مربع ضمن أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة بما يسهم بتقديم أفضل بيئة تدريسية للطلبة".



وتوزعت المدارس التي تم الانتهاء من الأعمال فيها على النحو التالي حسب المحافظات:-



1- محافظة إربد: مدرسة متكاملة واحدة وإضافات صفية واحدة.

2- محافظة جرش: مدرسة متكاملة واحدة.

3- محافظة المفرق: (2) مدرسة متكاملة.

4- محافظة العاصمة: (3) مدارس متكاملة و(2) إضافات صفية.

5- محافظة البلقاء: مدرسة متكاملة واحدة.

6- محافظة الزرقاء: مدرسة متكاملة واحدة .

7- محافظة مادبا: (2) مدرسة متكاملة.

8- محافظة الكرك: مدرسة متكاملة واحدة.

9- محافظة الطفيلة: (3) مدارس متكاملة.

10- محافظة العقبة: (3) مدارس متكاملة.



وفيما يتعلق بمشاريع القطاع التربوي، بينت الوزارة، أن المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على الإشراف ومتابعة تنفيذ (166) مشروعا بمساحة إجمالية (122,000) بواقع :-



1- (55) مدرسة متكاملة وبمساحة تقريبية (99,000) متر مربع.

2- (52) إضافة صفية وبمساحة تقريبية (13,000) متر مربع.

3- (11) رياض أطفال وبمساحة تقريبية (4,000) متر مربع.

4- (48) منشآت رياضية وبمساحة تقريبية (6,000) متر مربع.

وتوزعت المدارس قيد التنفيذ على جميع محافظات المملكة كالتالي:

1- محافظة إربد: (6) مدارس متكاملة و(15) إضافات صفية و(9) منشآت رياضية.

2- محافظة جرش: (5) مدارس متكاملة و(5) إضافات صفية و(3) منشآت رياضية.

3- محافظة عجلون: (4) مدارس متكاملة و(1) اضافات صفية و(1) منشآت رياضية .

4- محافظة المفرق : (5) مدارس متكاملة و (5) منشآت رياضية.

5- محافظة العاصمة: (11) مدرسة متكاملة و(7) إضافات صفية و(6) منشآت رياضية و(3) رياض أطفال.



6- محافظة البلقاء : (4) مدارس متكاملة و(5) إضافات صفية و(4) منشآت رياضية.

7- محافظة الزرقاء: (5) إضافات صفية و(6) منشآت رياضية و(5) رياض أطفال.

8- محافظة مادبا: (1) إضافات صفية و(3) رياض أطفال.

9- محافظة الكرك: (7) مدارس متكاملة و(6) إضافات صفية و(6) منشآت رياضية.

10- محافظة الطفيلة: (8) مدارس متكاملة و(1) منشآت رياضية.

11- محافظة معان: (3) مدارس متكاملة و(4) إضافات صفية و(4) منشآت رياضية.

12- محافظة العقبة: (2) مدرسة متكاملة و(3) إضافات صفية و(3) منشآت رياضية.



وثمنت الوزارة، جهود شركائها وكوادرها والمقاولين والاستشاريين والتي تكللت بإنشاء المدارس وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.



يشار إلى أن المشاريع التربوية كافة ممولة من جهات تمويلية متعددة ويكمن دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة إنشاء المدارس لصالح وزارة التربية والتعليم.

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