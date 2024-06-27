الحكومة : التعرفة الكهربائية الجديدة لن تشمل هذه القطاعات

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة انه سيتم استثناء قطاعي الصناعات البلاستيكية والمعدنية التي تعمل 24 ساعة من التعرفة الكهربائية الجديدة، لحين دراسة أوضاعها واختيار الصيغة الأنسب لها.

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والتعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن ستقسم إلى أربعة أوقات، الفترة الأولى ستكون "فترة خارج الذروة"، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي "ذروة جزئية" من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي "فترة ذروة"، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي "ذروة جزئية" .

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