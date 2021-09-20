الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال صخر دودين أن التعليم المدمج " وجاهي وعن بعد" هو السائد في المدارس .



وأضاف في تصريح متلفز ردا على ما تم تداوله حول التوقف عن التعليم بالتناوب ، أن هذا النظام يجري في بعض المدارس جراء الإكتظاظ الواقع بها وعدم امكانيتها تحقيق التباعد وفق البروتوكول المنصوص عليه.



وأشار دودين أن طموح الحكومة هو بقاء التعليم الوجاهي ، خاصة أن أكثر من 90% من الكادر التعليمي تلقى التطعيم ، إضافة لعدد كبير من الطلبة.

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