الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال صخر دودين أن التعليم المدمج " وجاهي وعن بعد" هو السائد في المدارس .
وأضاف في تصريح متلفز ردا على ما تم تداوله حول التوقف عن التعليم بالتناوب ، أن هذا النظام يجري في بعض المدارس جراء الإكتظاظ الواقع بها وعدم امكانيتها تحقيق التباعد وفق البروتوكول المنصوص عليه.
وأشار دودين أن طموح الحكومة هو بقاء التعليم الوجاهي ، خاصة أن أكثر من 90% من الكادر التعليمي تلقى التطعيم ، إضافة لعدد كبير من الطلبة.
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