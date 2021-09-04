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السبت، 04-09-2021 08:53 م

الحكومة : التعليم الوجاهي لا رجعة فيه

رئاسة


 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن فتح القطاعات يجب أن يقترن بتكثيف حملة المطاعيم مجددا، والحكومة اضطرت لإصدار أمري الدفاع 32 و34.

وأكد دودين عدم وجود إجبار على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، و”دائما سنتيح خياران أمام الناس (الفحص وتلقي اللقاح)”.

وبين وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان نحو 100 ألف شخص من الفئة العمرية 12 – 17 تلقوا المطعوم.

وأكد دودين ان التعليم الوجاهي هدف استراتيجي لا رجعة فيه.

وبين أن ارتداء الكمامة عند دخول الاماكن العامة أمر مهم جدا، وستبقى الغرامة عقوبة على مخالفي ذلك.

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