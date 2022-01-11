الحكومة : التعليم سيكون وجاهيا

الوكيل الاخباري - أشار مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إلى تواضع أرقام المطعمين في الأعمار بين 12 -17 عاما، داعيا الأهالي إلى الإقبال على تطعيم أبنائهم.



وبين أنه سيتم فتح العديد من مراكز التطعيم في المدارس مع انتهاء امتحانات تكميلية التوجيهي في 23 كانون الثاني الحالي.



وقال إن الخيارات جميعها مطروحة على الطاولة مع وزارة التربية والتعليم حول طبيعة دوام الفصل الدراسي الثاني، مشددا “إلى حد الآن التعليم سيكون وجاهيا. وهناك خطة حال انتشار الإصابات في المجتمع وبين طلبة المدارس”.

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