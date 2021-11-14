الحكومة : التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهيًّا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن التعليم في الفصل الدراسي الثاني سيتم وجاهيًّا، مؤكدا أن الحكومة لا تفكّر في العودة لتطبيق الحظر وإغلاق القطاعات والتعليم عن بعد.



بدوره كشف الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة،ان الوضع الوبائي في جميع مدارس المملكة مطمئن وتحت السيطرة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الاول .



ونوه الى ان موعد بدء الفصل الثاني للطلبة في مدارس المملكة سيكون بالاول من شهر فبراير واخر امتحان للفصل الدراسي الاول في الثالث والعشرين من الشهر المقبل .

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