الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

التربية : لا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

الاتحاد الأوروبي: الجدار على حدود بيلاروسيا لن يحل أزمة المهاجرين

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

الحكومة تدعو للإبلاغ عن الشكاوى في الأسواق

الأحد، 14-11-2021 03:59 م

الحكومة : التعليم في الفصل الدراسي الثاني وجاهيًّا

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن التعليم في الفصل الدراسي الثاني سيتم وجاهيًّا، مؤكدا أن الحكومة لا تفكّر في العودة لتطبيق الحظر وإغلاق القطاعات والتعليم عن بعد.

بدوره كشف الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة،ان الوضع الوبائي في جميع مدارس المملكة مطمئن وتحت السيطرة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الاول .

ونوه الى ان موعد بدء الفصل الثاني للطلبة في مدارس المملكة سيكون بالاول من شهر فبراير واخر امتحان للفصل الدراسي الاول في الثالث والعشرين من الشهر المقبل .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

eee

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

w

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

w

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

1606150077785-e1617910065609

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

bawabeh

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

أخبار متعلقة
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

نظارات طبية مجانية لطلبة المدارس في الصفوف الأساسية

وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

10202118121328327750705

الصحة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير الدراسات الدوائية

10202113153111388195984

عويس يعمم على الجامعات بشأن تطبيق سند

كورونا 4

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

10202112144341346210456

مجلس التعليم العالي يسمح لأردنية العقبة بالقبول المباشر