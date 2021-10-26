الحكومة : الجولات على البلديات متواصلة والقرارات ستكون في الميدان

الوكيل الاخباري - واصل نائب رئيس الوزراء /وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان جولاته الميدانية على عدد من البلديات للوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين من البلديات وتلمس احتياجاتهم وهمومهم ذات الصلة بالشأن البلدي والخدمي ورفع سوية مجموع الخدمات.



وأكد كريشان خلال جولة له اليوم الثلاثاء على عدد من مناطق بلدية إربد الكبرى شملت النعيمة وكتم والحصن والصريح وإيدون في لواء بني عبيد وبلديات معاذ بن جبل وطلقة فحل وشرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، أن هذه الجولات ستستمر وسيكون بعضها مفاجئاً اتساقاً مع تأكيد وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني بالنزول إلى الميدان ومتابعة مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها ورفع سويتها، كما أنها تأتي بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالخروج إلى الميدان وتلمس احتياجات ومشاكل وقضايا المواطنين والعمل عل حلها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في الميدان.

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