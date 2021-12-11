الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الحالات التي يجري اكتشافها داخل المملكة، بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا سيطبق عليهم الحجر المؤسسي على حساب الحكومة.

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وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول إفريقية، شهدت انتشارا للمتحور "اوميكرون"، وعلى حسابهم الخاص، بغض النظر عن نتيجة الفحص في مطار الملكة علياء الدولي.

وأوضح البلبيسي أن القرارات الحكومية تحظر دخول غير الأردنيين القادمين من 7 دول، هي جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، مامبيا، اسواتيني، بتسوانا، مشيرا إلى أنه في حال رغبة غير الأردنيين من تلك الدول بزيارة المملكة، فيشترط عليهم التواجد في دول أخرى لمدة 14 يومًا، وإحضار فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة، ويجري إعادة الفحص في المطار.



وقال إنه سيجري الإعلان عن الحالات المؤكدة بالإصابة بمتحور "أوميكرون" فقط، ولن يجري الاعلان عن أية حالة اشتباه بالمتحور لحين تأكيدها، مشيرا إلى فحص 36 من المخالطين، ومخالطين المخالطين للإصابة داخل الأردن، مؤكدا أن جميع النتائج كانت سلبية.