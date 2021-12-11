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السبت، 11-12-2021 02:55 م

الحكومة : الحجر المؤسسي على نفقة الحكومة للأردنيين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة، رائد الشبول، السبت، إنّ الأردنيين المصابين بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" داخل الأردن حجرهم مؤسسيا على نفقة الحكومة.

وأضاف الشبول، لـ "المملكة"، أن الأردنيين القادمين من دول جنوب القارة الإفريقية المصابين بمتحور أوميكرون (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا)؛ حجرهم على نفقتهم الخاصة.

وتابع، أن الأجانب القادمين من أي دولة إلى الأردن ومصابين بأوميكرون أيضا حجرهم على نفقتهم الخاصة.

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