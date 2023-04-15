الحكومة: الدجاج الكامل والمقطع متوفر بالأسواق المحلية بكميات كافية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم السبت، إنّ الدجاج متوفر في الأسواق بما في ذلك الدجاج "الكامل غير المقطع" إلى جانب الأصناف الأخرى.

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وأضافت الوزارة، أن كوادر التفتيش قامت بجولات رقابية مكثفة منذ الأيام القليلة الماضية لمعالجة قيام بعض المولات والمتاجر والهايبر ماركت بتقطيع الدجاج والامتناع عن بيع الدجاج الكامل غير المقطع للمواطنين رغم توفره لديها.



وأشارت، إلى أنه ومن خلال الزيارات المكثفة للمحالّ التجارية والمولات فقد تبيّن وحتى آخر تقارير ميدانية وردت من المراقبين في الساعة 3 مساءً، اليوم السبت، توفر الدجاج "الحب/الكامل" بكميات كافية إلى جانب الدجاج المقطع أو المجزأ ودجاج النتافات لتلبية احتياجات المواطنين.



ولفتت، إلى أنه تم رصد واقع كميات الدجاج وخاصة "الحب" وتوثيقها بالصور والفيديوهات إلى جانب المتابعة مع الشركات المنتجة لتزويد المحالّ والمولات باحتياجاتها من الدجاج وهو ما تم بالفعل.



وأكّدت الوزارة استمرارها بحملات الرقابة على السوق والوقوف على كميات الدجاج المطروحة ومعالجة أي نقص يحدث في "الدجاج الحب" واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.