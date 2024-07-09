الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-07-2024 10:44 ص

الحكومة : السماح للموظف الجمع بين وظيفتين بهذه الحالة فقط

رئاسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة أن نظام الموارد البشرية الجديد لا يمنع العمل الحزبي الذي يحكمه أصلاً قوانين أخرى، لكن يمنع أن يتم استغلال الوظيفة العامة لأهداف ومصالح حزبية.

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وعن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بيّن الشريدة الأصل أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفتين بهذه الحالة.

 

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