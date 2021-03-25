الحكومة : السياحة شريطة تلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إلى عزم الحكومة لإصدار قرار يقضي بالسماح لدخول المناطق السياحية في المملكة ، شريطة تلقي لقاح كورونا، في الصيف القادم.



وبين دودين ، الخميس ، من خلال تصريحات صحافية ، إن الحكومة ستشترط على السياح المحليين والأجانب تلقي لقاح كورونا قبل الدخول لمناطق المثلث الذهبي، حيث وادي رم والبتراء والعقبة والبحر الميت.



ولفت ،أن هذه المناطق يجدر أن تكون آمنة، مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الصحية المعمول بها .

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يأتي ذلك على ضوء الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا التي شهدتها المملكة خلال الفترة الحالية ، على وقع العمل بقرارات حكومية صارمة شأنها الحدّ من انتشار الفيروس.

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