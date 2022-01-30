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الأحد، 30-01-2022 06:48 م

الحكومة : الصحة استأنفت حملتها لتطعيم طلاب المدارس

مدرسة


 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان وزارة الصحة استأنفت بعد المنخفض حملتها لتطعيم طلاب المدارس (بين 12 -17 سنة) ضد فيروس كورونا.

وبين عبر تلفزيون المملكة ان الحملة بدأت بعد انتهاء تكميلية التوجيهي ، وتوقفت مؤقتا بسبب المنخفض.

وأشار الى تطعيم حوالي 1200 طالب اليوم ، ليرتفع اجمالي الطلاب الحاصلين على المطعوم الى 5200.

واعتبر البلبيسي ان الحملة جيدة ، رغم ان الاعداد المتوقعة كانت اكبر.

وأضاف البلبيسي : نطلب من الأهالي تشجيع أطفالهم على اخذ المطعوم ، فذلك يساهم بالعودة الآمنة الى المدارس.

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