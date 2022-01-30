الحكومة : الصحة استأنفت حملتها لتطعيم طلاب المدارس

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان وزارة الصحة استأنفت بعد المنخفض حملتها لتطعيم طلاب المدارس (بين 12 -17 سنة) ضد فيروس كورونا.



وبين عبر تلفزيون المملكة ان الحملة بدأت بعد انتهاء تكميلية التوجيهي ، وتوقفت مؤقتا بسبب المنخفض.



وأشار الى تطعيم حوالي 1200 طالب اليوم ، ليرتفع اجمالي الطلاب الحاصلين على المطعوم الى 5200.



واعتبر البلبيسي ان الحملة جيدة ، رغم ان الاعداد المتوقعة كانت اكبر.



وأضاف البلبيسي : نطلب من الأهالي تشجيع أطفالهم على اخذ المطعوم ، فذلك يساهم بالعودة الآمنة الى المدارس.

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