الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 03:46 م

الحكومة : الصحة تعمل على تسهيل الحصول على المطاعيم

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن جميع مطاعيم الجرعة الثالثة متوفرة، كما أن الوزارة وضعت خطة لتوفير أية كميات حسب نوع المطعوم الذي تلقاه الشخص بالجرعتين الأولى والثانية.

وأضاف البلبيسي إن الوزارة ستقوم بتغيير نوع المطعوم إذا وجدت أن هناك مشاكل واجهها الشخص بالجرعتين الأولى والثانية.

وقال إن الوزارة تعمل على تسهيل الحصول على المطاعيم من قبل المواطنين، وذلك من خلال الغاء التسجيل على المنصة وتوفير فرق متحركة للتطعيم بالأماكن النائية، مشيرا إلى أن أي شخص يرغب بتلقي المطعوم عليه التوجه للمراكز مباشرة.

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