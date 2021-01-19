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الثلاثاء، 19-01-2021 01:12 م

الحكومة الكورية تتبرع بمليون دولار لدعم اللاجئين في الاردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الكورية عن مساهمة بقيمة مليون دولار اميركي، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين الأكثر ضعفا في الأردن.

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جاء ذلك خلال لقاء سفير جمهورية كوريا لي جاي وان، مع المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبيرتو كوريا مينديس في مكتب البرنامج بعمان.


واكد السفير الكوري استمرار دعم حكومة جمهورية كوريا لأنشطة برنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين في الأردن، مشيرا الى ان مساهمة الحكومة الكورية تأتي كجزء من خطة لمساعدة الأردن للاستجابة للأزمة السورية بسبب جائحة فيروس كورونا.


من جانبه، قال المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: "نحن ممتنون للدعم طويل الأمد من جمهورية كوريا في هذا الوقت الذي تقل فيه قدرة الأسر بشكل متزايد على المساهمة في تلبية احتياجاتها الخاصة، اذ تعتمد بشكل أكبر على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج".


واضاف انه وفي ضوء الاحتياجات المتزايدة بسبب جائحة كورونا، ستسهم المساعدة المالية المقدمة من حكومة جمهورية كوريا في تعزيز قدرة برنامج الأغذية العالمي على تلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين في الأردن من خلال طرق مبتكرة لتقديم المساعدات الشهرية.


--(بترا)

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