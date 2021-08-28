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السبت، 28-08-2021 01:44 م

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

رئاسة


 الوكيل الاخباري - اكد وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الوزارة ستقوم باقرار موازنة البلديات الشهر المقبل .

واضاف كريشان في تصريحات صحفية ان الوزارة ستقوم بارسال الموازنة الى البلديات بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة تمهيدا للبدء بطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع التي وافقت عليها الوزارة .

وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الرقابة الداخلية على البلديات ومراقبة اعمالها مشيرا الى ان مديونية البلديات على المواطنين ناهزت 300 مليون دينار ويجب ان تعمل البلديات على تحصيلها .

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