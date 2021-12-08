الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : المعركة مع الوباء طويلة

مأدبا: فتح الطريق إلى الفيصلية بعد سقوط أشجار

العراق.. حالة إنذار قصوى إثر اختفاء 100 قنبلة عنقودية بالبصرة

الأمم المتحدة تعلن عن سرقة مساعدات إنسانية ضخمة في إثيوبيا

تعليق دوام الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال في مدارس - أسماء

لجنة الاوبئة : الفصل الثاني سيكون وجاهيا في المدارس

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون مع تنمية وتطوير المهارات المهنية

لجنة الأوبئة : نتوقع ظهور نتيجة المشتبه بإصابته بـ أوميكرون غدا

السفير التونسي يزور محافظة البلقاء

كندا تقدم 85 مليون دولار لمساعدة الأمم المتحدة بحفظ السلام

الأربعاء، 08-12-2021 11:20 م

الحكومة : المعركة مع الوباء طويلة

1220217172446998583948


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة فيصل الشبول إن الأردن سيدخل مرحلة أخرى من مواجهة وباء كورونا مع مطلع العام المقبل 2022.

وأضاف الشبول في تصريحات صحفية أنه من الواضح أن المعركة مع الوباء طويلة، والعالم كله الآن يعاني من موجات جديدة، ونحن نعاني أيضا من موجة حالية.

ولفت إلى أن ارتفاع إيجابية الفحوصات التي تجاوزت 10% ، مؤكدا أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddddd

مأدبا: فتح الطريق إلى الفيصلية بعد سقوط أشجار

وزارة التربية والتعليم

تعليق دوام الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال في مدارس - أسماء

المدارس

لجنة الاوبئة : الفصل الثاني سيكون وجاهيا في المدارس

1220217233030461988361

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون مع تنمية وتطوير المهارات المهنية

كورونا الوكيل

لجنة الأوبئة : نتوقع ظهور نتيجة المشتبه بإصابته بـ أوميكرون غدا

11202114215856893601276

السفير التونسي يزور محافظة البلقاء

أخبار متعلقة
كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

481952

30 ألفا و903 إصابات كورونا نشطة محليا

37293aaac4595afc3ceb8c6f315b63ee202fea30

دراسة لجامعة اليرموك: 30% من العينة غير ملتزمين بالكمامة

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم