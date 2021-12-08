الحكومة : المعركة مع الوباء طويلة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة فيصل الشبول إن الأردن سيدخل مرحلة أخرى من مواجهة وباء كورونا مع مطلع العام المقبل 2022.



وأضاف الشبول في تصريحات صحفية أنه من الواضح أن المعركة مع الوباء طويلة، والعالم كله الآن يعاني من موجات جديدة، ونحن نعاني أيضا من موجة حالية.



ولفت إلى أن ارتفاع إيجابية الفحوصات التي تجاوزت 10% ، مؤكدا أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.

اضافة اعلان