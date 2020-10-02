الجمعة 02-10-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 02-10-2020 08:48 م

الحكومة : الوضع خطير وقد نغلق أجزاءً من عمان

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري الترجيحات بان يتم عزل مناطق بالعاصمة عمان كما تم عزل مناطق بالمملكة، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق .
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 وامس قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة إن من المحتمل إغلاق أجزاء من عمان بناء على الوضع الوبائي. 

وأضاف العضايلة إن بعض المناطق في عمان والزرقاء وصلت لمرحلة الخطورة بعد ارتفاع الإصابات. 

وقال العضايلة:نأمل في ضوء الحالة الوبائية الحالية أن نصل لمرحلة من الالتزام تعيدنا على الاقل للوضع الطبيعي الذي كنا عليه قبل أسابيع.

وأكد العضايلة على أننا اليوم أمام مسؤولية وطنية بلبس الكمامة وعدم حضور الاجتماعات ولا شك ان هذه مسؤولية الجميع ولم يعد لبس الكمامة ترف بل هو مسؤولية اجبارية. 

 




 

 


 

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