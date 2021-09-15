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الأربعاء، 15-09-2021 09:29 ص

الحكومة : انخفاض أسعار الدجاج الطازج والمجمد

جاج


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاضاً واضحاً على أسعار الدجاج الطازج والمجمد، وبنسبة وصلت إلى 23 بالمئة، خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر تموز.

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وبحسب الدراسة، انخفض سعر بيع الدجاج الطازج خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز بنسبة 23 بالمئة، وكذلك سعر بيع الدجاج المجمد المستورد خلال شهر آب، مقارنة بشهر تموز بنسبة 18 بالمئة.


ولفتت الدراسة الى انخفاض سعر الدجاج المجمد المحلي خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز بنسبة 23 بالمئة.


وقالت الوزارة إنها تراقب بشكل مستمر أسعار مختلف السلع خاصة الغذائية منها للوقوف على المتغيرات التي تطرأ على أسعارها.


 




 

 


 

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