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الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الإثنين، 21-11-2022 04:22 م

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري -  انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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ووفقا للبيانات، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 804.3 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 817.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.6 %.


كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثالث 857.8 دولار للطن مقابل 874.9 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 1.9 %.


كما بلغ سعر الديزل في الأسبوع الثالث 964.4 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1001.6 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 3.7 % ، وانخفض سعر الكاز من 1060.6 دولار للطن إلى 1021.7 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 3.7 %.


وارتفع سعر زيت الوقود من 405.3 دولار للطن إلى 405.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1 % ، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني الحالي إلى 610 دولارات للطن مقارنة مع سعره المسجل في تشرين الأول الماضي والذي بلغ 567.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5 %.


كما انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 92.3 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 97.3 دولار للبرميل، وبنسبة انخفاض بلغت 5.2 %.


 




 

 


 

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