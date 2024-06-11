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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 03:07 م

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري - أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الأول من شهر حزيران 2024، انخفاض أسعار البنزين بنوعيه والسولار والكاز في الأسواق العالمية.

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وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفض سعر البنزين (أوكتان 90) بنسبة 7%، وسعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 6%، وسعر السولار بنسبة 4%، وسعر الكاز بنسبة 3%، وسعر زيت الوقود بنسبة 3%.

وأضافت الوزارة أن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ 722 دولار للطن، بينما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 776 دولار للطن.

وأشارت إلى أن سعر السولار انخفض من 674 دولار للطن الى 646 دولار، كما انخفض سعر الكاز من 721 دولار للطن إلى 699 دولار، وانخفض سعر زيت الوقود من 502 دولار للطن إلى489 دولار.

وبالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران الحالي إلى 569 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3%.


 




 

 


 

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