الحكومة : برنامج تعافي سينتهي نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن برنامج تعافي سينتهي نهاية العام الحالي فيما سيستمر تكافل واستدامة حتى حزيران المقبل.



وشدد في تصريحات صحفية على أنه وحتى لو ذهبت الحكومة ستقوم الحكومة التي تليها بتنفيذها فالبرنامج جاء بأمر ملكي وتم الامر بتقديم تقرير شهري عن الانجاز فيه.



وبين أن الناقل الوطني ينقذنا من ضغوط سياسية مستقبلية.



وشدد على أن الأردن هو القطب الأساسي بالمنطقة، ومشاريع مع سوريا ومصر ولبنان والعراق لم تدرج كونها لم تنفذ بعد على أرض الواقع.



ودعا دودين للاقبال على تلقي اللقاحات فمن تلقى الجرعتين يعيش ببرد وسلام.

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