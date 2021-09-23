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الخميس، 23-09-2021 03:04 م

الحكومة: برنامج زمني لتنفيذ مشروع نقل ذكي بالمملكة

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الوكيل الاخباري- عقد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في وزارة النقل اجتماعا بحضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة وذلك بهدف دراسة الخيارات الممكنة لتنفيذ مشروع انظمة النقل الذكية لحافلات النقل العام في المملكة واتخاذ القرار المناسب.

وخلال الاجتماع اكد وزير النقل المهندس عزايزة على ضرورة الاسراع في وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني محدد يكفل الاستعجال بالتنفيذ ويحقق منظومة نقل صديقة للبيئة يلمسها المواطن الاردني ومركزا على التعامل مع المشروع بمنظور وطني.

من جانبه اشار رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الشواربة الى ان نظام النقل الذكي يندرج تحت منظومة الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل في المملكة ويعتبر المشروع من اولويات عمل الحكومة الاقتصادي والتي تهدف الى تحسين نوعية خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من امين عام وزارة النقل و مدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في امانة عمان وعدد من الفنيين والمختصين.

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