الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا

الوكيل الإخباري - أكد مصدر رسمي مطلع أن الحكومة بصدد تقييم ودراسة أثر الإجراءات التخفيفية التي اتخذت مؤخرا قبل نهاية شهر نيسان الجاري.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة في ضوء نتائج دراستها للإجراءات الأخيرة وأثرها على الوضع الوبائي.

وأضاف أنه في حال كان الوضع الوبائي فإن الحكومة ستعلن عن إجراءات تخفيفية جديدة ربما تكون الأخيرة وذلك في ظل فتح كافة القطاعات ورفع معظم القيود المرتبطة بالجائحة.

وكانت الإجراءات التخفيفية الأخيرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع آذار الماضي، حيث اشتملت على إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج، وتخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيام، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلّقة بحجر المخالطين للمصابين كورونا.

وسجل الأردن انخفاضا كبيرا في أعداد ونسب وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، إذ بلغت خلال الأسبوع الوبائي رقم 14 في الفترة 2-8 نيسان 7 وفيات و741 إصابة فيما كانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.91%.