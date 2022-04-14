الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد مراحل انتقال ودمج مشتل فيصل بمحافظة جرش

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

صدور قانون الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا

تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

الخميس، 14-04-2022 03:59 م

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا

621d41a4354fa


الوكيل الإخباري - أكد مصدر رسمي مطلع أن الحكومة بصدد تقييم ودراسة أثر الإجراءات التخفيفية التي اتخذت مؤخرا قبل نهاية شهر نيسان الجاري.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة في ضوء نتائج دراستها للإجراءات الأخيرة وأثرها على الوضع الوبائي.

 

وأضاف أنه في حال كان الوضع الوبائي فإن الحكومة ستعلن عن إجراءات تخفيفية جديدة ربما تكون الأخيرة وذلك في ظل فتح كافة القطاعات ورفع معظم القيود المرتبطة بالجائحة.

 

وكانت الإجراءات التخفيفية الأخيرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع آذار الماضي، حيث اشتملت على إلغاء فحص كورونا للقادمين من الخارج، وتخفيض فترة العزل للمصابين بالفيروس إلى 5 أيام، وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلّقة بحجر المخالطين للمصابين كورونا.

 

وسجل الأردن انخفاضا كبيرا في أعداد ونسب وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، إذ بلغت خلال الأسبوع الوبائي رقم 14 في الفترة 2-8 نيسان 7 وفيات و741 إصابة فيما كانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.91%.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتفقد مراحل انتقال ودمج مشتل فيصل بمحافظة جرش

2

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

420221216561560577028

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

2022_4_8_2_59_37_465

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

1649944619235

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الملك محمد الخامس الآلية مادبة الإفطار

278140287_358798836286580_4360292821221040908_n

فقرة الأطفال الأكثر حضورا في فعاليات رمضانيات عمان

أخبار متعلقة
0L5A2396

الشبول: أمر دفاع جديد خلال الأسبوع الجاري

F7lCsg0OMKuNDxKR18KUBNAUfQp4y1IpUJcmmHLv

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قطاع السياحة

b9a6f562-whatsapp-image-2022-03-23-at-4.33.07-pm

40 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في مأدبا

0L5A1628 - Copy

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الاربعاء - أسماء

tbl_articles_article_25901_194f509d18f-a447-4732-85d6-3b38d47917af

الصحة تستأنف إجراء عمليات زراعة الكلى

6f98dca9-1280x960-1

البلبيسي: 95% من إصابات كورونا في الأردن تعود لمتحور أوميكرون