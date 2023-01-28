الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، اليوم السبت، إن لدى الأردن تجربة ناضجة في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرا إلى البدء بإدماج هذه المفاهيم في جميع المناهج التعليميَّة في المدارس.

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وأضاف الشبول خلال الملتقى الإعلامي العربي الذي يستضيفه الأردن، أنه "من الضروري ترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في مجتمعاتنا، خصوصا لدى الأجيال الناشئة، وتطوير المساقات العلمية والعملية في الجامعات ومعاهد الإعلام؛ لمواجهة المخاطر الناشئة عن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي."



ويستضيف الأردن الملتقى الإعلامي العربي، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي.



ويعقد الملتقى على مدار أربعة أيام في العاصمة عمّان، تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ويتضمن عديد الفعاليات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

