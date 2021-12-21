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الثلاثاء، 21-12-2021 10:17 ص

الحكومة تؤكد استمرار دعمها لمربي الثروة الحيوانية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم لمربي الثروة الحيوانية، بطريقة تكفل لهم الاستمرارية.

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وقال خلال اجتماع دعت اليه لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب إن وزارة الصناعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تحصي عدد المزارعين، وبناء عليه يتم صرف الأعلاف لأصحاب حيازات الأغنام من خلال 52 مركزا تابعا للوزارة مشيرا الى أنه يتم صرف كل شهر ما مقداره 79 ألف طن من الشعير المدعوم.

وأوضح أن الطن الواحد من الشعير يباع بـ175 دينارا، علما بأن تكلفته تقدر بـ237 دينارا.


وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، "إننا معنيون بزيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة قيمته، وتوفير فرص عمل إضافية، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني"، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني عنصرا من الأمن الغذائي، الذي يعتبر جزءا من الأمن الوطني.

وأكد العلاقمة ضرورة زيادة التواصل وتقديم كل أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، بما يسهل أعمالهم، ويزيد من فرص العمل، وكذلك الصادرات خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء من المواشي.

ودعا النواب الحضور إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين، مطالبين الحكومة باتخاذ قرارات حازمة تسهم في تذليل العقبات، وتساعد في تحقيق سبل العيش للعاملين فيه، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لدعم الثروة الحيوانية.

من جانبه قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري خلال اللقاء إن وزارة الزراعة تتبع سياسة واضحة في تحديد آلية الدعم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وتستند في آلية عملها على تحقيق العدالة بين المزارعين.


واكد أن الدعم مستمر لهم حتى يصل إلى مستحقيه.

 




 

 


 

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