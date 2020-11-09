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الإثنين، 09-11-2020 08:13 م

الحكومة تؤكد وفرة السلع الغذائية في الأسواق

وزارة الصناعة والتجارة


 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة التموين، أن السلع والمواد التموينية كافة، متوفرة في السوق بكميات كبيرة، وأن المخزون الاستراتيجي يتعدى المدد الآمنة من كل سلعة بحسب التصنيفات العالمية.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنها تراقب بشكل يومي وضع المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها من خلال نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتواصل المستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية .

وأضافت أنه بحسب بيانات نظام الإنذار المبكر فإن فترة الكفاية الآمنة من السلع التموينية تزيد عن الفترات الآمنة وتتراوح بين 5 - 24 شهراً وتختلف بحسب المادة وتشمل الكميات المتوفرة في الأسواق والمتعاقد عليها وفي طريق شحنها للمملكة.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعاقدات مستمرة من قبل القطاع التجاري لاستيراد مزيد من الكميات بشكل مستمر للمحافظة على المخزون الغذائي، إضافة إلى الصناعات الغذائية المحلية التي تلبي جانباً من احتياجات السوق.

وأشارت إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية لجهة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمحافظة على استقرار الأسعار، مؤكدة أن المؤسستين لديهما مخزون كافٍ من مختلف السلع بخاصة التموينية منها ومستلزمات الوقاية الصحية مثل الكمامات والقفازات والمعقمات، وتجري المؤسستان من حين لآخر تخفيضات على أسعار العديد من السلع من باب تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في هذه المرحلة.

 




 

 


 

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