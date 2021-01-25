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الإثنين، 25-01-2021 11:59 ص

بحسب تقييم الوضع الوبائي الراهن

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تجتمع بشكل دوري مع أطراف حكومية ، لتقييم الحالة الوبائية في الأردن ، نتيجة لفيروس كورونا.

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ولفت المصدر ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه يتم البحث في عدد من القرارات ، التي من شأنها كبح جماح الوباء في المملكة ، وعدم انتشاره مـــرة أخرى، كما حدث في الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل الوباء إلى مرحلة التفشّي المجتمعي .

 

" خلال الـ10 أيام القادمة سيتم إعادة النظر في عدد من القرارات ، فقد يمكن العدول عن عدد منها أو قد يتم الاستمرار بالعمل فيها ، بحسب تقييم الحالة الوبائية خلال الفترة القادمة"، وفق المصدر .

 

وأوضح ، أن الحكومة تدرس بحذر العديد من الإجراءات ، التي قد تتبعها ، من خلال الوقوف على الشأن الصحي والشأن الاقتصادي، مشدّدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية ، متمثلة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي .

 

 

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