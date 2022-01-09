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الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

الأحد، 09-01-2022 03:37 م

الحكومة تبحث إنشاء مدينة إدارية جديدة ومتطورة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة تبحث وتدرس جدوى إنشاء مدينة إدارية جديدة متطورة.اضافة اعلان


وتحدث الخصاونة خلال مؤتمر صحفي بشكل مقتضب عن وجود دراسة قيد البحث لإنشاء مدينة إدارية جديدة ومدى جدواها.

وأضاف "لا أخفيكم سراً نبحث مرة أخرى الموضوع القديم الذي تجدد وهي لا تزال فكرة قد نصل فيها إلى شيء وقد لا نصل وهو مدينة إدارية جديدة متطورة".

وأكد الخصاونة أن الحكومة تبحث مدينة جديدة وليس عاصمة جديدة.

"من المبكر الحدث عن نتائج وخواتم لأنه يخضع إلى دراسات الجدوى وسنعلن عنه تباعاً"، بحسب الخصاونة.

 




 

 


 

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