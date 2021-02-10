الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - مؤشرات يُحتّم النظر إليها بجدية من قبل الأردنيين ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الحالية ، ما حدا بالحكومة بتحذير الأردنيين مرارا، من إعادة العمل بالقرارات الصارمة ، للتخفيف من وطأة الفيروس، ومنع انتشاره.

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ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ، فقد تم تسجيل 983 اصابة بكورونا أمس الثلاثاء ، بعد أن شهدت في وقت سابق انخفاضا واضحا، إلا أن الرسم البياني لإصابات عمان عاود بالارتفاع ، ما أثار الاستياء الشعبي العام .



وفي ذات السياق ،فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ان ارتفاع عدد إصابات كورونا بين الطلبة والمعلمين مدعاة للقلق ، ما يزيد من المؤشرات السلبية .

ومن جهته ، أشار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية - في وقت سابق - الدكتور فراس الهواري، إن هنالك زيادة بعدد إصابات كورونا اليومية، وإن المنحنى الوبائي عاد للصعود.

وعزا الهواري ، سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، إلى الإجراءات التخفيفية والعودة إلى فتح القطاعات تدريجيا وإلغاء حظر يوم الجمعة.

مخاوف واضحة من انتشار متزايد للفيروس ، بعد أن شهدت المملكة انخفاضا بعدد الإصابات على مدار أسابيع متتالية، حيث تراجع الإصابات بالفيروس بشكل ملموس ، ما أدّى إلى إعادة فتح قطاعات اقتصادية مختلفة ، وإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، عدا عن تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلا .

الأمر ، يتطلب من الجميع الالتزام بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، ومنع التجمعات ، واستخدام المعقّمات، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وكبح جماح كورونا، عملا بأمر الدفاع (11).

وعلى ضوء المعطيات السابقة ، فإن الحكومة تبحث إمكانية العودة إلى قرارات عدة صارمة ، واتخاذ إجراءات عاجلة ، عملا بالمصلحة العامة ، والحدّ من انتشار الوباء ، أمام إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس ، خلال الأيام القليلة الماضية .

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