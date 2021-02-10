الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
 

شركس لـ الوكيل : دفعات جديدة من لقاح كورونا قادمة الى المملكة

تطورات هامة بشأن الثلوج القادمة للاردن

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

وفيات الأربعاء 10/2/2021

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

انتظام دوام طلبة عدد من الصفوف اعتبارا من اليوم

جلسة نقاشية لمجلس النواب اليوم

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

الأربعاء، 10-02-2021 09:44 ص

للتخفيف من وطأة الفيروس

الحكومة تبحث العودة إلى قرارات سابقة بسبب كورونا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - مؤشرات يُحتّم النظر إليها بجدية من قبل الأردنيين ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الحالية ، ما حدا بالحكومة بتحذير الأردنيين مرارا، من إعادة العمل بالقرارات الصارمة ، للتخفيف من وطأة الفيروس، ومنع انتشاره.

اضافة اعلان
 

ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ، فقد تم تسجيل 983 اصابة بكورونا أمس الثلاثاء ، بعد أن شهدت في وقت سابق انخفاضا واضحا، إلا أن الرسم البياني لإصابات عمان عاود بالارتفاع ، ما أثار الاستياء الشعبي العام . 

 

وفي ذات السياق ،فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ان ارتفاع عدد إصابات كورونا بين الطلبة والمعلمين مدعاة للقلق ، ما يزيد من المؤشرات السلبية .

 

ومن جهته ، أشار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية - في وقت سابق - الدكتور فراس الهواري، إن هنالك زيادة بعدد إصابات كورونا اليومية، وإن المنحنى الوبائي عاد للصعود.

 

وعزا الهواري ، سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، إلى الإجراءات التخفيفية والعودة إلى فتح القطاعات تدريجيا وإلغاء حظر يوم الجمعة.

 

مخاوف واضحة من انتشار متزايد للفيروس ، بعد أن شهدت المملكة انخفاضا بعدد الإصابات على مدار أسابيع متتالية، حيث تراجع الإصابات بالفيروس بشكل ملموس ، ما أدّى إلى إعادة فتح قطاعات اقتصادية مختلفة ، وإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة ، عدا عن تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلا .

 

الأمر ، يتطلب من الجميع الالتزام بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، ومنع التجمعات ، واستخدام المعقّمات، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وكبح جماح كورونا، عملا بأمر الدفاع (11).

 

وعلى ضوء المعطيات السابقة ، فإن الحكومة تبحث إمكانية العودة إلى قرارات عدة صارمة ، واتخاذ إجراءات عاجلة ، عملا بالمصلحة العامة ، والحدّ من انتشار الوباء ، أمام إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس ، خلال الأيام القليلة الماضية .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
09e8f570-7cb1-4d68-b00d-b7aa628b0a46

وزير التربية : أوامر الدفاع للمعلمين غير الملتزمين

3202025112735488161184

احباط محاولة تهريب ‫نصف مليون حبة مخدرة الى المملكة - صور

وفاة

وفاة الصحفي ضياء الدين خريسات

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

الصحة : ننظر بحذر الى زيادة عدد حالات كورونا

8202031185633964820614

وزارة التربية : ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس أمر مقلق

f6544806-0776-4d01-8ed3-747d89c01720

استهتار كبير في العاصمة عمان بكورونا ومؤشر خطير يستوجب الحذر

أخبار متعلقة
9202014132038908437926

العمل للمدارس الخاصة : يجب التوقيع على تعهدات

7202030182112907778041

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

b87fbd79-de84-401a-b189-1723af5b004e

مؤشر على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

وسط مؤشر ايجابي الصحة تحذر من التساهل في التعامل مع كورونا

ط

مؤشرات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

تحسن ملحوظ على الوضع الوبائي في المملكة