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الجمعة، 07-05-2021 03:49 م

قرارات قادمة وفق المنحنى الوبائي

الحكومة تبحث حظر الـ7

حظر
توضيحية


الوكيل الإخباري - تدرس الحكومة ، قرارات هامة ، سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر السعيد ، بعد دراسة المنحنى الوبائي إثر جائحة كورونا .

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وتبحث اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ،  إمكانية تعديل ساعات الحظر الجزئي وإعادة فتح القطاعات التي تمّ إغلاقها ، حيث شهدت المملكة خلال الأيام الماضية مؤشرات إيجابية وتحسّنا في الوضع الوبائي  .

 

ويترقّب الأردنيون إعلان الحكومة للقرارات الرسمية ، ، وفق تصريحات حكومية سابقة ، تؤكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات تخفيفية بتاريخ 15/5 .

 

وكانت المطالب الشعبية ، بشأن تعديل ساعات الحظر الليلي ، قد طفت على السطح ، حتى يتمكّن المواطنون من قضاء حوائجهم ، وحتى يتمكّن التجار من البيع لفترات أطول ، في ظلّ تراجع مبيعاتهم.

 


 




 

 


 

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