الحكومة تبحث خطة لتحديث سياسة النقل في الأردن

الوكيل الإخباري - بحث وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن مع مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي إبراهيم الدجاني، اليوم الخميس، تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل (2023-2027).

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ويقوم البنك الدولي ومنذ بداية العام 2022 من خلال فريق عمل متخصص بمراجعة مسودة وثيقة تحديث الخطة الاستراتيجية في وزارة النقل، وعكس الأبعاد البيئية والبعد الإقليمي للنقل والتشريعات الناظمة لقطاع النقل بمختلف أنماطه إضافة إلى مراجعة الإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي لقطاع النقل ووزارة النقل، وغيرها من المحاور التي تساعد في رفع كفاءة قطاع النقل في المملكة، إضافة إلى تحديث سياسة النقل في الأردن.



كما تطرق وزير النقل خلال الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، إلى تحديث خطة السلامة المرورية والسلامة على الطريق إضافة لتحديث سياسة النقل الجوي.



