الحكومة تبحث قرارات صارمة إثر تراجع الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - على ضوء الارتفاع الحاد بأعداد الإصابات بفيروس كورونا ، خاصة يوم أمس الإثنين ، حيث بلغ عدد الإصابات (6068) إصابة ، كثّفت الحكومة دراستها لعدد من التوصيات بشأن الإجراءات الحكومية ، لكبح جماح الفيروس في المملكة .

اضافة اعلان



العديد من التوصيات تم استبعادها في الفترة الماضية ، خاصة فيما يتعلق بالحظر الشامل لمدة طويلة ، نتيجة للتبعات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأردنيين ، الأمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم .

ومن هذا المنطلق فقد تواصل"الوكيل الإخباري" ، في وقت سابق مع العديد من مسؤولين في وزارة الصحة ، للحديث عن حيثيات القرارات التي يمكن أن تطفو على السطح ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، في حال تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بالفيروس، حيث أشاروا أن الأمر بحاجة إلى "تريث" ، ولا يمكن استبعاد أي قرارات صارمة ، ولكنها "قيد البحث".

الحكومة ، تضع نصب عينيها صحة وسلامة المواطنين ، وتنظر إلى الأمر بجدية ، محذّرة من عواقب وخيمة ، قد تلقي بظلالها على الأردنيين، حيث أن هنالك العديد من الضحايا الذين راحوا ضحية الوباء .

المؤشرات الحالية "مقلقة" ، على وقع التشديد بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





