الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

التربية لـ الوكيل: تحديد يوم للواجبات المدرسية لمديري المدارس

مكافحة الأوبئة : يومان ساهما في ارتفاع إصابات كورونا

بلعاوي لـ الوكيل : مرضى الربو أكثر عرضة لكورونا

الفراية لـ الوكيل : لا نية لفرض حظر شامل لمدة اسبوعين

الحكومة تبحث قرارات صارمة إثر تراجع الوضع الوبائي

مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

الثلاثاء، 02-03-2021 12:18 م

للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

الحكومة تبحث قرارات صارمة إثر تراجع الوضع الوبائي

2202122144118971206458
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - على ضوء الارتفاع الحاد بأعداد الإصابات بفيروس كورونا ، خاصة يوم أمس الإثنين ، حيث بلغ عدد الإصابات (6068) إصابة ، كثّفت الحكومة دراستها لعدد من التوصيات بشأن الإجراءات الحكومية ، لكبح جماح الفيروس في المملكة .

اضافة اعلان
 

العديد من التوصيات تم استبعادها في الفترة الماضية ، خاصة فيما يتعلق بالحظر الشامل لمدة طويلة ، نتيجة للتبعات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأردنيين ، الأمر الذي يزيد من وطأة معاناتهم .

 

ومن هذا المنطلق فقد تواصل"الوكيل الإخباري" ، في وقت سابق مع العديد من مسؤولين في وزارة الصحة ، للحديث عن حيثيات القرارات التي يمكن أن تطفو على السطح  ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، في حال تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بالفيروس، حيث أشاروا أن الأمر بحاجة إلى "تريث" ، ولا يمكن استبعاد أي قرارات صارمة ، ولكنها "قيد البحث".

 

الحكومة ، تضع نصب عينيها صحة وسلامة المواطنين ، وتنظر إلى الأمر بجدية ، محذّرة من عواقب وخيمة ، قد تلقي بظلالها على الأردنيين، حيث أن هنالك العديد من الضحايا الذين راحوا ضحية الوباء .

 

 

المؤشرات الحالية "مقلقة" ، على وقع التشديد بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3cf2785e5fbd93978ea760657d30f094

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

1220203112110451842418

74 أردنيا تخلوا عن الجنسية الأردنية منذ بداية العام الحالي

20190708T135715-1562583435057577900-289

اربد: تحديد صرف علاجات الامراض المزمنة في مستشفى الاميرة بسمة

190904-homework-paper-pencil-stock-cs-1233p_8c7cd8c9444ba5e98d26cdccced38c71.nbcnews-fp-1200-630

التربية لـ الوكيل: تحديد يوم للواجبات المدرسية لمديري المدارس

194411_4_1614683030

معان: تنفيذ مشاريع إنشائية في مدارس البادية

1220202115557180670967

مكافحة الأوبئة : يومان ساهما في ارتفاع إصابات كورونا

أخبار متعلقة
ه

تحديث عقوبات في مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة

1202125204252159260636

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1202128144012264323075

المركزي :البنوك ملتزمة بتأجيل اقساط القروض حتى هذا الموعد

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم